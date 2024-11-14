＜為替＞ ドルが主要通貨に対して１年ぶりの高値に上昇した。いわゆる「トランプトレード」が継続したほか、米１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想通りとなったことが背景。先週の米大統領選挙でのトランプ氏勝利を受け、インフレを誘発する可能性のある関税などの措置が導入されるとの観測が高まり、ドルは２０２３年１１月以来の高値に上昇。ドル指数は一時１０６．５３を付けた。終盤は０．４３％高の１０６．４４