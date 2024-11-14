たかが段ボール、されど段ボール─。我々の生活に溶け込んでいる段ボールですが、実は社会課題を解決できるという大きな可能性を秘めています。 富山県に本社を置く当社には同県と石川県、新潟県に工場があります。段ボール産業は典型的な内需産業で、各地の地場企業がシェアを占めています。段ボールの商圏は半径100キロ程度しかありません。しかも、リサイクル率が約95％という素材であり、