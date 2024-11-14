【英国】 RICS住宅価格指数（10月）09:01 予想N/A前回11.0%（RICS住宅価格指数) 【豪州】 雇用統計（10月）09:30 予想2.8万人前回6.41万人（雇用者数) 予想4.2%前回4.1%（失業率) 予想N/A前回5.16万人（正規雇用者数) 予想N/A前回1.25万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00 予想N/A前回1.8%（前月比) 予想N/A