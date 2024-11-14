8:00ブロック豪中銀総裁、豪証券投資委員会（ASIC）年次会議出席 9:00豪消費者インフレ期待（11月） 17:30デギンドスECB副総裁、ABC主催金融セクター会議出席 21:00クーグラーFRB理事、中央銀行の独立性と米経済見通しについて講演（質疑応答あり） 21:30ECB議事録（10月16日-17日開催分） 22:00マン英中銀委員、経済学者協会年次会議出席 23:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経