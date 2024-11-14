トランプ氏「ルビオ氏は敵に決して屈しない勇敢な戦士となるだろう」対中強硬派が外交トップに トランプ氏はルビオ氏について、彼は我が国の力強い代弁者であり、敵に決して屈しない勇敢な戦士となるだろう。アメリカと世界を再び安全で偉大な国にするためルビオ氏と協力することを楽しみにしていると語った。対中強硬派のルビオ氏が外交トップに起用されたことにより、米国と中国の関係が今後数年でさらに悪化する恐れがある。