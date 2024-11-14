【ニューヨーク時事】暗号資産（仮想通貨）の代表格であるビットコイン（ＢＴＣ）の相場が１３日、一時１ＢＴＣ＝９万３０００ドル（約１４５０万円）を超え、最高値を更新した。仮想通貨業界の規制に否定的なトランプ前米大統領の返り咲きが決まったことが引き続き相場を押し上げた。情報サイトのコインデスクによると、ビットコイン相場は米東部時間１３日午前（日本時間１４日未明）に９万３４４５．２７ドルを付けた。５日