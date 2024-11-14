アメリカメディアは、連邦議会の下院で、共和党が過半数を維持したと報じました。共和党が大統領、上院、下院の多数を占める「トリプルレッド」となり、トランプ次期大統領にとって追い風となります。NBCなど複数のメディアは13日、大統領選挙と同日に行われた連邦議会の下院選挙で、共和党が議席の過半数を維持したと報じました。現在の議会は、上院は民主党、下院は共和党がそれぞれ多数派で、「ねじれ議会」ですが、来年からは