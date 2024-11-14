■ 年初来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ] (183A) Ｍ米債長ヘ有 東証ETF [ 501.0 | -9.0 | 500.1 ] (184A) 学びエイド 東証グロース [ 552.0 | +7.0 | 540.0 ] (2033) コスピブル 東証ETN [ 10,055.0 | -475.0 | 10,040.0 ] (2090) 農中米債７Ｈ 東証ETF [