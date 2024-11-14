＜11月13日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース [ 4,610.0 | +17.90% ] (2934) ジェイフロ 東証グロース [ 1,926.0 | +12.82% ] (4165) プレイド 東証グロース [ 1,135.0 | +15.22% ] (4955) アグロカネシ 東証スタンダード [ 1,689.0 |