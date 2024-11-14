＜11月13日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3103) ユニチカ 東証プライム [ 245.0 | -0.40% ] (4198) テンダ 東証スタンダード [ 820.0 | +0.49% ] (7827) オービス 東証スタンダード [ 1,290.0 | 0.00% ] (9413) テレ東ＨＤ 東証プライム [ 3,030.0 &#124