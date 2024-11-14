＜11月13日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,721.66（-654.43） 高値：39,377.24 安値：38,600.26 ■東証プライム 値上がり銘柄数：587 値下がり銘柄数：1,008 横ばい銘柄数：47 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,708.42（-33.10） 出所：MINKABU PRESS