＜11月13日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1376) カネコ種 東証スタンダード [ 1,374.0 | -0.29% ] (143A) イシン 東証グロース [ 934.0 | +0.43% ] (1485) ＭＸ前向き 東証ETF [ 40,790.0 | -1.23% ] (1934) ユアテック 東証プライム [ 1,438.0 &#12