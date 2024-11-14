＜11月13日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1827) ナカノフドー 東証スタンダード [ 543.0 | +9.47% ] (1869) 名工建 名証メイン [ 1,190.0 | +0.84% ] (1964) 中外炉 東証プライム [ 2,792.0 | -0.28% ] (1997) 暁飯島工業 東証スタンダード