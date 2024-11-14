＜11月13日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 46,060.0 | +1.03% ] (1401) エムビーエス 東証グロース [ 747.0 | +0.26% ] (1418) インタライフ 東証スタンダード [ 290.0 | -1.36% ] (145A) エルイズビー 東証グロー