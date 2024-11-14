＜11月13日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 9,136.0 | +1.33% ] (1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,395.0 | +0.38% ] (1677) 日興外債毎月 東証ETF [ 56,550.0 | +0.17% ] (1828) 田辺工業 東証スタンダード [ 1,756.0 | +4.27% ]