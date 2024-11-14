＜11月13日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1326) ＳＰＤＲ 東証ETF [ 37,330.0 | +0.97% ] (1328) 野村金連動 東証ETF [ 9,860.0 | +0.85% ] (1540) 純金信託 東証ETF [ 12,245.0 | +1.19% ] (1541) 純プラ信託 東証ETF [ 4,375.0 | +0.34% ] (1621)