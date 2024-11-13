yutoriが、アパレルブランド「オーバープリント（over print）」を運営する「えをかく」の全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。 【画像をもっと見る】 えをかくは、オーバープリントの企画、運営を行う会社として2021年に設立。設立1期目以降着実に成長しており、2024年9月期は売上高2億7000万円を記録した。海外向けの販売が全体の4割を占め、来期以降も成長を見込んでいるという。アジアを中心とした海外展開を見