ファーストリテイリングが、今冬から全世界で100万着以上のヒートテックを寄贈するプロジェクト「The Heart of LifeWear」を発表した。メディア・投資家向けに開催された説明会には、同グループの柳井康治上席執行役員や、田中大執行役員などが登壇した。 【画像をもっと見る】 同社は、今年でユニクロ誕生40周年の節目を迎えた。原点に立ち返って「自社が服を通じてどのように社会に貢献していけるのか」ということを考え、今