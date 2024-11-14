「BCNランキング」2024年11月4日〜10日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 14（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 8a（Google）5位iPhone 16 Pro（アップル）6位arrows We2（FCNT）7位AQUOS wish4（シャープ）8位Redmi 12 5G（Xiaomi）9位Pixel 9（Google）10位AQUOS sense9（シャープ）iPhone