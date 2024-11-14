明日11月15日（金）よる7時 日本テレビ系で放送 「ニノさん」2時間スペシャルには、NewJeansが登場！日本のバラエティー番組初出演となる。2022年のデビューからわずか1年で全米アルバムチャート初登場1位を獲得し、全曲合算累計ストリーミング回数は54億回を超えるなど世界を舞台に活躍するNewJeans。日本でも、昨年「日本レコード大賞」で史上初となる外国語楽曲での優秀作品賞を受賞。今年6月には日本デビュー、海外アーテ