男性と出会った時の第一印象が良いと、恋が実りやすくなるのは事実。そこで今回は、男性に与える第一印象をUPさせる「コツ」を紹介します。男性の目を見ることを心がける第一印象を良くするには、男性の目を見ることを心がけましょう。「人見知りだから…」と自分に言い訳して、気恥ずかしさから俯いてばかりいては、男性から「俺に興味ないんだな」と思われてしまいます。むしろ、男性は自分に興味を持ってくれている印象の女性に