来週（2024年11月18日〜11月24日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年11月11日〜11月17日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外では気を張っているでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆正しい自分やキチンとしている自分を見せないといけないことが多くなり、ハラハ