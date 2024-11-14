14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40584.31円ボリンジャーバンド3σ 40057.54円ボリンジャーバンド2σ 39530.77円ボリンジャーバンド1σ 39216.00円5日移動平均 39055.00円一目均衡表・転換線 39004.00円25日移動平均 38970.00円14日夜間取引終値 38925.00円