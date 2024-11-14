14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.5ポイント高の2720.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2797.86ポイントボリンジャーバンド3σ 2763.27ポイントボリンジャーバンド2σ 2731.00ポイント5日移動平均 2728.67ポイントボリンジャーバンド1σ 2720.50ポイント14日夜間取引終値 2708.42ポイント13日TOPIX現物終値 27