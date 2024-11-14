14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の624ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 663.59ポイント200日移動平均 663.30ポイントボリンジャーバンド3σ 650.29ポイントボリンジャーバンド2σ 645.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 637.29ポイントボリンジャーバンド1σ 630.83ポ