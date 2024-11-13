男性は本命の女性ができると、早く親密になろうと色々な形でアプローチしてくるもの。そこで今回は、そんな時に男性が本命の女性だけに見せる「言動」を紹介します。無理してでも話を合わせてくる男性は本命の女性に気に入れられようと必死になるもの。なので、自分では詳しくわからない話題であっても、無理して女性の話に合わせることをします。きっと「相性が合う」「彼なら私のことをわかってくれる」と感じてもらいたいのでし