腰周りを引き締まっているで、身体のシルエットがグッと美しく映えるもの。そこで腹筋とくびれを備えた理想れ的な細ウエストを手に入れるために習慣に採り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【オブリークカールアップ・ピラティス】です。「腹斜筋」を中心に腹筋全体と体感を効率良く強化できます。&#127804;２週間でウエスト−３cmの成果。１日10分で完了【くびれ腹に導く腹筋エクササイズ】オブリークカールアップ・ピ