親密な関係にあった男性や彼氏が急に冷たくなる、態度や距離感が変わるようなことがあると、「嫌われた？」と不安になるもの。この場合、もしかしたら男性には他に好きな女性ができたのかも。そこで今回は、そんな他に好きな女性ができた男性に見られる「行動変化」を紹介します。「会いたい」という意思表示がなくなる他に好きな女性ができると、「会いたい」という意思表示をしなくなる男性は少なくありません。例えば男性に「会