男性が好きな女性に見せる態度って人それぞれ。中には、あえて素っ気ない態度を取る男性もいます。そこで今回は、男性が好きな女性にしがちな「塩対応」について見てみましょう。｜ちょっかいをかけてくる不思議なことに、男性によっては優しくするのではなく意地悪をして気を惹こうとする人もいます。言い換えれば、何でもいいからかまってもらいたいのです。大人になってもする方は意外と多いので、よく観察してみてください。｜