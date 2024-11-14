米テスラのサイバートラック＝6月、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラは13日までに部品の不具合で衝突の危険性が高まるとして、ピックアップトラック「サイバートラック」約2400台のリコールを米道路交通安全局（NHTSA）に届け出た。米メディアによると、同車種のリコールは1年間で6回目となる。対象は昨年11月から今年7月までに生産された車両。部品の不具合で車の推進力が