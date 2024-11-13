今年もクリスマスシーンを飾るディズニーのアイテムが新登場。ディズニーストアとディズニー公式オンラインストアで2024年11月1日より発売が順次スタートしています。サンタクロース姿のミッキーとミニーのぬいぐるみをはじめ、アドベントカレンダーやスイーツなども登場。さらに、クリスマスの装飾で飾られたディズニーフラッグシップ東京の店内も紹介します！ワクワクドキドキのクリスマスディズニーフラッグシップ東京では、11