今季限りで第一線を退く女子ゴルフの上田桃子（３８）＝ＺＯＺＯ＝は、大王製紙エリエールレディス（１４〜１７日、愛媛・エリエールＧＣ松山）に出場する。２０１７年からコンビを組み、２勝を挙げた新岡隆三郎キャディー（５１）が見てきた新人のような姿や、忘れられない一戦など、８年間の思い出を語った。今週は最終戦のメジャー、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（２１日開幕、宮崎＝報知新聞社後援）出場へ向け、タッグ３