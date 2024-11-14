ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は13日、日本代表「侍ジャパン」がバンテリンドームでオーストラリア代表との開幕戦に9-3で勝利した。先発した代表初選出の井上温大投手（巨人）が6回途中5安打8奪三振2失点の好投。嬉しい代表初勝利を飾った。メジャー経験がある豪州のアーロン・ホワイトフィールド外野手も「想像していた以上にノビがあった」と脱帽した。