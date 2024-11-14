AZWAY（東京都新宿区）が運営する不動産メディア「幸せおうち計画」が、10代から60代以上の568人を対象に「外国人に行ってほしい観光地ランキング」について紹介しています。調査は、8月4日〜9月21日の期間にインターネットで実施されました。3位は、伊勢神宮（三重県伊勢市）で132票でした。回答者からは「日本の神社の中心であり、雄大な歴史を感じられる」「手前にあるおかげ横丁では食べ歩きを楽しめ、お土産の購入もで