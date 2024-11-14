11日に4人組スーパーバンド「THE LAST ROCKSTARS」からの脱退が発表された世界的ギタリストのMIYAVIが13日、自身のXを更新。同バンドからの脱退について思いをつづった。 【写真】「一緒にロックできて光栄」MIYAVIが投稿した4ショットのオーラがハンパない！ MIYAVIは「バンドの発表に関して、驚かせちゃってごめんなさい」と謝罪し「僕は、この4人で過ごす時間がとても大好きでした」「たくさんのものを