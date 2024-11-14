福田秀平インタビュー（後編）前編：福田秀平が語るトライアウトの意義はこちら＞＞「エースキラー」とも呼ばれた男がユニホームを脱いだ。ソフトバンクやロッテで活躍し、今シーズンはウエスタン・リーグの新球団・くふうハヤテベンチャーズ静岡（以下、くふうハヤテ）でプレーした福田秀平は、今シーズン限りで現役を引退した。ソフトバンク時代はスーパーサブとして活躍して、参考記録ながら日本新（当時）となる32回連続盗塁