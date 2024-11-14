福田秀平インタビュー（前編）日本シリーズは横浜DeNAベイスターズの"下剋上"で幕を下ろし、プロ野球はシーズンオフに突入した。日本シリーズ直前に行なわれたドラフト会議では多くの若者が指名を受けたが、その一方で何人かの選手が戦力外通告を受けた。そんな選手たちが新天地を求めて自らをアピールする場が、12球団合同トライアウトだ。今年は11月14日にZOZOマリンスタジアムで行なわれる。だが今年８月、NPBは「一定の