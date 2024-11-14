「世界一のボディー」のキャッチコピーで話題のグラビアアイドル榎原依那が11月12日、Instagramを更新。抜群のスタイル際立つビキニ姿で写る、雑誌撮影現場でのオフショットを披露し、「透けてるのがエロス」「血圧上がりました」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】Tシャツからスケスケ＆脱衣後のビキニショット「学生時代から胸の大きさがコンプレックスだった」という榎原は2024年2月29日発売の雑誌『FRIDAY』で、衝