週刊ヤングジャンプ（集英社）で4年半にわたって連載されてきた人気漫画『推しの子』が、残すところ1話となり、11月14日発売の2024年50号で最終回を迎えるのだが、終盤の展開をめぐってSNSは大炎上している。【画像】最後の最後に炎上に巻き込まれた人気キャラクター累計発行部数が2000万に迫る「推しの子」赤坂アカ（原作）と横槍メンゴ（作画）が手がける『推しの子』は、産婦人科医のゴローが、何者かに殺された後、自分が