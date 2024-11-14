11月8日、スキマバイトサービス『タイミー』は《タイミーの闇バイト対策についてお知らせ》を公式Xで投稿。【写真】「深夜の散歩が好きな方必見！闇バイトと疑われた求人情報各社に闇バイト対策について聞いた「11月7日、『タイミー』上で“深夜に猫を探すだけの高収入バイト”の募集があるとSNSで拡散されました。これが、いわゆる“闇バイト”にあたるのではないかと憶測が広まったのです。このアルバイトの業務内容は、深夜