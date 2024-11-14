○全国の天気晴れる所が多いでしょう。風も比較的穏やかで、小春日和となりそうです。ただ、東海はなかなか雲が取れにくい見込みです。また、西日本の太平洋側も午後はだんだんと雲が増えて、夜は一部でにわか雨がある見込みです。沖縄は曇りや雨となるでしょう。○予想最高気温朝冷え込んだ北日本は昼間も平年並みの寒さとなるでしょう。札幌は10℃、仙台は15℃の予想です。関東から西は平年より高く、20℃以上の所が多くなります