タレントのイモトアヤコ（38）が13日、自身のインスタグラムに動画を投稿。納車されたばかりの愛車『ハイエース』での“休憩”を楽しむ様子を公開した。【写真47枚】内装の”ウッド”が超おしゃれ…イモトがほれた“カスタムハイエース”内外装全部見せイモトは、ハッシュタグで「#秋晴れと海」「#たまんねぇな」と添えて動画を公開。海辺の駐車場に『ハイエース』をとめ、バックドアを開け、絶景とアンチョビポテトとナスとひ