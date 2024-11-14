多数の人気女優・アイドルが誕生した『ヤングジャンプ』（集英社）の誌上オーディション「制コレ24」のメンバーに選ばれた小森香乃（16）が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）のグラビアにソロで登場した。【別カット】視線にドキッ！制服姿で初々しい姿を披露の小森香乃俳優としても活動する高校1年生の小森は、そのキュートなルックスと強い眼差しがチャームポイント。今回のグラビアでは雨の中でのエモすぎ