14日未明、山梨県中央市のコンビニ店で男2人が包丁のようなもので店員を脅し、たばこや酒などを奪って逃げました。警察は強盗事件として捜査しています。午前2時前、中央市西花輪のコンビニ店に男2人が押し入り、20代の男性店員に包丁のようなものを突き付けて脅し、たばこや酒などを奪って逃げました。警察によりますと、逃げた男のうち1人は20歳代くらい、身長175センチほどのやせ型で黒い帽子をかぶり、上下黒の服装だっ