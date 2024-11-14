株式会社セガの大ヒットゲーム「龍が如く」をオリジナル脚本で実写化した Amazon Original ドラマ「龍が如く 〜Beyond the Game〜」で、原作屈指の人気キャラクター・真島吾朗を演じた俳優の青木崇高。強烈なビジュアルと破天荒な性格の真島役は、青木の俳優人生において「かなり高い山」だったという。スタッフ陣と話し合いを重ねて作り上げた実写版の真島について、ビジュアル面におけるこだわりや、キャラクターの魅力を語っ