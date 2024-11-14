JR西日本は、「WESTERポイント超特典きっぷ」をポイント交換商品として、11月1日から2025年3月10日まで販売する。山陽新幹線全線開業50周年を記念したもの。山陽新幹線の営業キロが101〜200キロの特定区間で交換ポイント数を約65パーセント割り引く。交換ポイント数の一例は、新大阪〜岡山駅間が2,250ポイント（通常6,460円）、新大阪〜博多駅間が5,600ポイント（同16,020円）、岡山〜広島駅間が2,250ポイント（同6,460円）など。