そもそも実態はあるのか。どんな奴らが書き込んでいるのか。インフルエンサーはなぜたきつけるのか。燃えた人の恐怖はいかほどか。令和の社会現象「炎上」のすべてを徹底取材で明かす。前編記事『エッこれって現実の出来事…？「ヤバすぎる令和の炎上事件一覧」と近年、一般人やサービス業ばかりで炎上が起きている「深刻な理由」』より続く。内部告発された企業側の対応は？最近は、社内での不満を内部告発という形でSNSに投稿す