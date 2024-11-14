LE SSERAFIMのカズハが女神のような姿を披露した。【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。写真には、白いドレスにゴールドのアクセサリーを着用したカズハが写っている。衣装で際立つ女神のようなビジュアルと、美しいデコルテラインが目を引いた。この投稿についてネット上では「マジで美しすぎるって…」「とんでもねぇ！」「神々しいです」「リア