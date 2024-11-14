地方政治の人気者といえば、維新を作った橋下徹のように、地元でさえ毀誉褒貶相半ばするものだ。しかし、奇矯な言動のわりには、この男を嫌う名古屋市民は少ない。それでいいのか、名古屋よ？名古屋弁丸出し、昭和感丸出し「ハイそれでは、水ぶっかけ、お願いしま〜す！」スタッフの女性4人が赤い文字で「祝」と書かれたバケツを、河村たかし氏の頭上でひっくり返す。ズブ濡れになりながら笑みを浮かべ、両の手のひらを合わせる河