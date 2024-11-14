この記事ではインスタグラムで子どもが喜ぶレシピを紹介している、ヒカリ・保育園栄養士×料理動画(＠hikari.82)がホタテの炊き込みごはんのレシピを紹介いたします。ホタテの旨味がごはんに染み込みお箸が止まらないこと間違いなしの一品です。 (材料)2合分 ・米2合 ・ホタテ4粒 ・しめじ1/3株 ・にんじん1/2本 ・塩昆布ひとつまみ ・しょうゆ大さじ2 ・酒大さじ1.5 ・みりん大